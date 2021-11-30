Общество

Псковичке пришлось нести коляску с ребенком на руках из-за неубранного снега

Женщина пожаловалась в Instagram-аккаунте губернатора на то, что ей пришлось нести коляску с ребенком на руках из-за неубранного снега.

«ЖК "Европа", улицы Венская, Пражская — к кому обратиться, чтобы расчистили? Коляску с ребенком на руках несла. До сада дойти — нужно преодолеть дорогу», — посетовала девушка.

Представитель администрации Псковского района сообщил, что в осенне-зимний период к обязанностям управляющей организации добавляется вывоз и утилизация снега с придомовых территорий многоквартирных домов. «Сроки проведения данных работ установлены правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. Управляющим организациям сообщено о необходимости активизировать работу в данном направлении», - добавил он.