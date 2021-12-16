Общество

Более 1000 рождественских деревьев из Дании не пропустили через границу в Псковской области

1100 рождественских деревьев не пропустили через границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийском участке государственной границы в МАПП Бурачки сотрудник управления Россельхознадзора провел карантинный контроль 1100 рождественских деревьев, поступивших из Дании. Новогодние деревья следовали автомобильным транспортом в адрес торгово-розничной компании Московской области.

Государственный инспектор установил, что фитосанитарный сертификат на деревья недействителен, так как содержит изменения, незаверенные подписью уполномоченного лица, выдавшего документ, а это является нарушением в сфере фитосанитарного законодательства.

Ввоз деревьев на территорию Российской Федерации запретили. По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.