Общество

Роспотребнадзор: Приложение «Честный знак» поможет псковичам в выборе икры

Приложение «Честный знак» поможет псковичам правильно выбрать икру на новогодний стол. Об этом на онлайн-брифинге «Новогодний шопинг и права потребителей» сообщила заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Надежда Шаманская.

«Приложение 'Честный знак", действительно, помогает в правильном выборе икры», — отметила она.

Надежда Шаманская добавила, что с 1 мая этого года все производители икры обязаны маркировать свою продукцию. «Это касается всех видов осетровых, лососевых рыб и креветок», — пояснила гостья студии.

Заместитель начальника отдела рассказала, что при вводе кода на упаковке потребитель получает полную информацию о продукте.

«Выпадает вся информация о том, кто производитель, откуда была выловлена рыба, а также ссылки на документацию», — уточнила она и добавила, что приложение позволяет «провести своеобразное маленькое расследование и убедиться в качестве покупаемой икры».