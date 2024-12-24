Общество

Россиян обязали использовать предупреждающие фразы в рекламе потребительских кредитов

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий использовать предупреждающие фразы в рекламе потребительских кредитов.

Например, в рекламе на радио не менее трех секунд должно будет занимать предупреждение «Изучите все условия кредита» или упоминание всех условий, которые влияют на полную стоимость займа. На ТВ - не менее 5% площади кадра, пишет РИА Новости.

Мера направлена на то, чтобы стало меньше кредитов, взятых импульсивно, без надлежащего обдумывания последствий для заемщика и его семьи.