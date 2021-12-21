Общество

За неделю у граждан Псковской области изъяли пять единиц оружия

Пять единиц оружия изъяли сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 13 по 19 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

За этот период сотрудники Росгвардии провели 171 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и выявили 21 административное правонарушение.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напоминают о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности, добавили в ведомстве.