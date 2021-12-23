Почта России названа одной из лучших служб доставки

Почта России заняла третье место в номинации «Лучшая служба доставки» городской премии «Фонтанка.ру – признание и влияние» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».
Премия средства массовой информации фактически является народной: попасть в лидеры можно только по результатам открытого голосования на сайте, пояснили в государственном учреждении.
Выдвижение кандидатов на победу по 10 номинациям началось еще в сентябре. В ходе голосования читатели городского портала сформировали списки финалистов — топ-10 в каждой номинации. Еще в трех номинациях претендентов на главный приз назвал экспертный совет. Затем голосование продолжилось, и по его итогам в декабре были названы победители премии. В голосовании за лучшие компании Петербурга приняли участие более 70 000 человек.