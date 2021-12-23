Общество

Почта России названа одной из лучших служб доставки

Почта России заняла третье место в номинации «Лучшая служба доставки» городской премии «Фонтанка.ру – признание и влияние» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

Премия средства массовой информации фактически является народной: попасть в лидеры можно только по результатам открытого голосования на сайте, пояснили в государственном учреждении.

«Эта награда свидетельствует о том, что Почта России движется в верном направлении. Мы многое делаем, чтобы услуги компании были более быстрыми и удобными, а сотрудничество с нами – комфортным. Нам чрезвычайно важно, что клиенты это оценили. От имени моих коллег я говорю спасибо всем, кто отдал свой голос за Почту России, за наших курьеров и почтальонов. Также я благодарю и поздравляю с этой победой всех сотрудников. Это самый замечательный подарок к Новому году и самая действенная мотивация на будущее!» — сказал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

Выдвижение кандидатов на победу по 10 номинациям началось еще в сентябре. В ходе голосования читатели городского портала сформировали списки финалистов — топ-10 в каждой номинации. Еще в трех номинациях претендентов на главный приз назвал экспертный совет. Затем голосование продолжилось, и по его итогам в декабре были названы победители премии. В голосовании за лучшие компании Петербурга приняли участие более 70 000 человек.