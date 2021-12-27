Общество

Зампредседателя Арбитражного суда Псковской области Ольга Никульникова ушла в отставку

Коллектив поздравил заместителя председателя Арбитражного суда Псковской области Ольгу Никульникову с уходом в почетную отставку. Об этом сообщает телеграм-канал суда.

Фото: телеграм-канал Арбитражного суда Псковской области

На торжественном собрании председатель суда Федор Тимаев отметил профессиональный опыт, житейскую мудрость и жизнерадостность Ольги Никульниковой, поблагодарил ее за взаимопонимание, чуткость и отзывчивость, способность порою в непростых жизненных ситуациях дать добрый совет и найти нужные слова.

Судьи и работники аппарата суда пожелали коллеге здоровья и удачи.