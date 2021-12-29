Общество

Россияне могут лечиться по полису ОМС в частных клиниках — юрист

Россияне могут лечиться по полису ОМС в частных клиниках. Об этом сообщила юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина.

«К участникам обязательного медицинского страхования относятся медицинские организации любой организационно-правовой формы при условии включения такой организации в единый реестр. Следовательно, частные медицинские организации также могут оказывать медицинскую помощь в рамках ОМС, подав соответствующее уведомление в территориальный фонд ОМС. А последний не вправе отказать организации во включении в реестр», - приводит ее слова агентство «Прайм».

Реестр регулируется законом (ст. 15 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»). Ознакомиться с ним можно на сайте Федерального Фонда ОМС. Кроме того, перечни медорганизаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, содержатся в территориальных программах госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

«Все включенные в реестр организации обязаны бесплатно оказывать застрахованным лицам медицинскую помощь в рамках программ ОМС. Перечень услуг, которые гражданин может получить бесплатно, определяется программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальными программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — сообщила юрист.

Медицинские организации также обязаны информировать граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ, а также предоставлять пациентам информацию о порядке, об объеме и условиях оказания медпомощи, добавила эксперт.

«Таким образом, при обращении в частную клинику вас обязаны проинформировать о возможности получения медицинской помощи в рамках ОМС. Нарушение данной обязанности влечет наложение на медицинскую организацию административной ответственности", — заметила Анастасия Мысина.

По общему правилу в организациях, оказывающих медицинскую помощь по ОМС, бесплатную помощь не окажут, если:

медицинские услуги оказываются на иных условиях, чем предусмотрено программами госгарантий;

услуги оказываются анонимно;

услуги оказываются гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по ОМС, и гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее территории и не застрахованными по ОМС;

пациент самостоятельно обращается за получением медицинских услуг, за исключением получения (ст. 21 ФЗ Об основах охраны здоровья граждан) первичной медико-санитарной помощи в поликлинике прикрепления (ей может быть и частная мед. организация); специализированной медицинской помощи в плановой форме по направлению лечащего врача; неотложной и экстренной помощи.

Например, за плату можно обратиться за плановой специализированной медицинской помощью без направления лечащего врача. Иными словами, без направления терапевта вы не можете обратиться к врачу-специалисту (например, кардиологу) частной клиники за бесплатной помощью, пояснила юрист.