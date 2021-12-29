Общество

Больше всего икры в Псковскую область ввезли из республики Беларусь

Больше всего икры в Псковскую область ввезли из республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего в прошедшем году через Санкт-Петербург и Псковскую область поступило почти 79,2 тонны красной и черной икры горбуши, форели, лосося и осетровых.

«Больше всего икры поступило через Псковскую область из Республики Беларусь – 76,2 тонны, а через Санкт-Петербург импортировали 3 тонны икры из Республики Беларусь, Германии, Ирана и Уругвая, из которых 700 килограмм составила икра осетровых», - отметили в Россельхознадзоре.

В частности, в декабре, перед Новым годом в Россию поступило 10,2 тонны икры.

В отношении всех партий провели ветеринарный контроль, после чего красная и черная икра отправились в адреса получателей из Москвы и Санкт-Петербурга.