Общество

Россельхознадзор выявил 285 случаев заболеваний животных в Псковской области

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора на территории Псковской области в 2021 году в рамках эпизоотического мониторинга отобрало 7100 проб крови животных для проведения исследований на различные опасные болезни животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Все пробы направили в подведомственные Россельхознадзору «Федеральный центр охраны здоровья животных» («ВНИИЗЖ») и «Ленинградская МВЛ». Так, исследования, проведенные специалистами этих лабораторий, выявили 285 положительных проб на следующие заболевания: африканская чума свиней, лейкоз, болезнь Шмалленберга, лептоспироз крупного рогатого скота.

В результате были введены ограничительные мероприятия (африканская чума свиней, лейкоз, лептоспироз крупного рогатого скота), а также подтверждено неблагополучие хозяйств (лейкоз крупного рогатого скота).

Как отметили в управлении, проведение эпизоотического мониторинга необходимо для оценки, сбора и прогноза эпизоотической ситуации на территории региона.