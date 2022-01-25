Общество

Выплату в 100 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство предлагают псковичам

Псковская область в 2022 году получит более 700 млн рублей для заключения социальных контрактов. Помимо увеличения суммы выделенных средств, в этом году выросла и выплата на развитие личного подсобного хозяйства. Теперь есть возможность получить на его ведение до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В прошлом году мы получили более 180 млн рублей, и средства были освоены в полном объеме – комитет по социальной защите области заключил 1689 контрактов», - отметил Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, социальный контракт уже помог многим. Глава региона рассказал, что в прошлом году для развития своего дела его заключил Олег Шипилин из Пустошкинского района.

«Он электрогазосварщик, который стал самозанятым и открыл кузницу. На 250 тысяч рублей по контракту он приобрел для мастерской дополнительное оборудование – компрессоры, болгарки, расходные материалы: металл, сварочную проволоку и так далее. Эта мера поддержки позволила Олегу не только закупить новое оборудование, но и расширить спектр услуг, увеличить число клиентов. Искренне желаю, чтобы работа приносила удовольствие, прибыль и новых заказчиков!» - заметил губернатор.