Общество

Две овцы из Чехии пересекли границу в Псковской области

24 альпака и 2 овцы из Чехии пересекли границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийском участке государственной границы РФ в Псковской области в МАПП Бурачки сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 26 животных. Они следовали из Чехии в адрес грузополучателя из Московской области.

В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторы убедились, что животные здоровы и ввозятся в соответствии со всеми ветеринарными требованиями Российской Федерации. После завершения всех контрольно-надзорных процедур они продолжили движение в адрес получателя.