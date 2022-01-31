Общество

Более 19 тонн торфа не пропустили в Великие Луки

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора не пропустило в Великие Луки 19,4 тонны торфа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в Псковской области на российско-белорусском участке государственной границы РФ, в ФКП Долосцы, сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз торфа, следовавшего из Витебской области Белоруссии в Великие Луки.

В ходе проверки документов инспектор установил, что в графе «дополнительная декларация» фитосанитарного сертификата не было информации об изготовлении продукции в зоне, местах, участках производства, свободных от карантинных вредных организмов. Как оказалось, партия торфа не соответствовала предъявляемым требованиям Евразийского экономического союза.