Общество

Названы районы Псковской области с проблемами по реализации нацпроектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал районы, в которых существуют проблемы по реализации национальных проектов. Эти данные он озвучил в ходе совещания сегодня, 2 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В заседании приняли участие руководители профильных комитетов и представители администраций районов.

В 2022 году необходимо «перезагрузить» работу муниципалитетов, поскольку не все главы районов демонстрируют высокий уровень включенности в нее, заметил Михаил Ведерников.

Так, проблемы возникают в Великих Луках, Печорском, Гдовском, Новоржевском и Пушкиногорском районах, уточнил он.

При росте финансирования, который произошел в этом году в сфере нацпроектов, это может привести к сбоям, добавил губернатор.

Михаил Ведерников повторил, что главы муниципалитетов должны «любое время дня и ночи» перечислить объекты реализации нацпроектов и возникающие проблемы.

Национальные проекты должны быть приоритетом работы, поскольку это лучший инструмент для решения проблем региона и его развития. Исполнители проектов несут ответственность как перед жителями Псковской области, так и перед президентом России, который оказывает региону «беспрецедентную поддержку», заключил Михаил Ведерников.