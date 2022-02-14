Глава Пскова проконтролирует ликвидацию бетонных конструкций на улице Народной

Перед тем как демонтировать бетонные конструкции у дома №15 на улице Народной в Пскове, администрация проведет экспертизу. Как сообщила глава Пскова Елена Полонская, по возможности она лично проконтролирует подготовку строительных работ по демонтажу строений.
Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Елены Полонской
Ранее глава городской администрации Борис Елкин заявил, что на улице Народной,15 ликвидируют бетонные конструкции у дома №15.
Елена Полонская рассказала, что предшествовало такому решению. «Три года назад вместе с собственниками дома мы объединились для решения проблемы и начали действовать. Сложности были в том, что строения находятся в собственности одного лица, а земельный участок под ними относится к Народной, 15. Совместно мы собрали весь необходимый пакет документов. Путем обращений в прокуратуру города, в Росреестр установили собственника конструкций», - отметила глава Пскова.
Она также добавила, что МЧС выдало справку, подтверждающую, что строения представляют угрозу жизни и здоровью людей.
«Благодаря нашей совместно проделанной работе часть объектов, особенно аварийных, на которых находились лестничные марши, и где бегали дети, в прошлом году была демонтирована! В адрес главы администрации города было направлено более четырех обращений, а также большой пакет документов направлен в контрольное управление городской администрации. Мы надеемся, что администрация города выиграет данное судебное заседание, но еще больше хочется верить в то, что собственник все-таки исполнит в дальнейшем решение суда», - подчеркнула Елена Полонская.