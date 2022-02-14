Общество

Глава Пскова проконтролирует ликвидацию бетонных конструкций на улице Народной

Перед тем как демонтировать бетонные конструкции у дома №15 на улице Народной в Пскове, администрация проведет экспертизу. Как сообщила глава Пскова Елена Полонская, по возможности она лично проконтролирует подготовку строительных работ по демонтажу строений.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Елены Полонской

«Мы обращаем внимание на строения, которые располагаются в непосредственной близости к фасаду многоквартирного дома. Собственники дома опасаются, что объекты связаны между собой с несущими конструкциями дома. В случае демонтажа возможен вред и урон жилому зданию. Исходя из этого, во избежание создания аварийных ситуаций, перед ликвидацией аварийных конструкций администрация города должна провести экспертизу. Обещаю по возможности лично проконтролировать подготовку строительных работ по демонтажу строений», - написала Елена Полонская в своем инстаграм-аккаунте.

Ранее глава городской администрации Борис Елкин заявил, что на улице Народной,15 ликвидируют бетонные конструкции у дома №15.

Смотрите также В Пскове ликвидируют бетонные «инсталляции» на улице Народной

Елена Полонская рассказала, что предшествовало такому решению. «Три года назад вместе с собственниками дома мы объединились для решения проблемы и начали действовать. Сложности были в том, что строения находятся в собственности одного лица, а земельный участок под ними относится к Народной, 15. Совместно мы собрали весь необходимый пакет документов. Путем обращений в прокуратуру города, в Росреестр установили собственника конструкций», - отметила глава Пскова.

Она также добавила, что МЧС выдало справку, подтверждающую, что строения представляют угрозу жизни и здоровью людей.

«Благодаря нашей совместно проделанной работе часть объектов, особенно аварийных, на которых находились лестничные марши, и где бегали дети, в прошлом году была демонтирована! В адрес главы администрации города было направлено более четырех обращений, а также большой пакет документов направлен в контрольное управление городской администрации. Мы надеемся, что администрация города выиграет данное судебное заседание, но еще больше хочется верить в то, что собственник все-таки исполнит в дальнейшем решение суда», - подчеркнула Елена Полонская.