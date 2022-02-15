Общество

Четыре пары аистов сложились в гдовском волонтерском центре зимой

Четыре пары сложились в волонтерском центре «Дом белого аиста» в Гдовском районе в зимний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото здесь и далее: волонтерский центр «Дом белого аиста»

«Интересно, что в природе пара у аистов образуется весной на гнезде. Наши же аисты формировать пары начинают еще зимой. После перевода в теплый дом на зимнее содержание холостые самцы занимают наиболее понравившиеся места помещения, охраняют их, затем самочки выбирают кавалеров и приходят к ним. Если все хорошо и самка понравилась самцу – пара все время держится вместе, охраняет свое "гнездо" от других аистов и птицы постоянно признаются друг другу в любви, синхронно щелкая клювами и кланяясь», - рассказали в волонтерском центре.

Сотрудники «Дома белого аиста» рассказали, что зимой в центре сложилось еще четыре пары. Самок нашли Гриша из Кардымовского района Смоленской области, Феденька из деревни Большое Загорье Псковского района, который еще птенцом подавился ужом и свалился с гнезда, Сеня из деревни Пески Порховского района и Юрок из деревни Хотовань Дедовичского района.

«Все они обзавелись половинками, прекрасными спутницами своей жизни. Только все самочки, кроме одной, - однокрылые, вот и у подружки Юрка нет левого крыла, но одно крыло ведь не мешает хотеть и ждать любви, это не помеха птичьему счастью в реабилитационном центре!» - отметили в «Доме белого аиста».