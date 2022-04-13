Общество

Мастер-класс по созданию пасхального венка пройдет в Пскове

Псковский городской молодежный центр в течение апреля организует ежегодный Пасхальный фестиваль, в этом году он пройдет уже в 11 раз. В рамках мероприятия для молодежи Пскова проведут серию бесплатных мероприятий, в частности, это мастер-классы по созданию пасхального венка и украшению пасхального пряника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

«Пасхальный венок станет как прекрасным дополнением праздничного стола, так и подарком для близких людей. А пасхальный пряник доставит еще и приятные вкусовые ощущения», - отметили в молодежном центре.

Мастер-класс по созданию праздничного венка пройдет в субботу, 16 апреля, в Простории (Иркутский переулок, 2, территория наук). Начало – в 18:00. Можно принести свои элементы декора и клеевой пистолет. Мастер-класс по украшению пасхального пряника состоится 19 апреля в 18:00 на базе Молодежного центра Пскова на улице Максима Горького, 15. Все необходимые материалы предоставит центр.

Запись на оба мастер-класса производится в сообщениях группы Духовно-нравственного направления – необходимо указать ФИО, возраст, контактный телефон, а также уточнить, будут ли взяты с собой материалы для создания венка.