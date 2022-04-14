Общество

В Псковской области завершился третий этап всероссийских учений МЧС

Третий этап Всероссийского командно-штабных учений МЧС завершился в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе в региональном управлении МЧС.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

На третьем этапе региональное управление МЧС России и Псковская областная территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отрабатывали вопросы ликвидации ЧС, возникших в результате природных пожаров.

Согласно легенде учений, в результате установившейся аномально жаркой погоды и пятого класса пожарной опасности в районе деревни Борщевицы Печорского района на землях лесного фонда произошел природный пожар на площади в 26 гектаров. Возникла угроза перехода пожара на населенный пункт и на газокомпрессорную станцию ПАО «Газпром».

Главное управление МЧС России по Псковской области и Псковская областная территориальная подсистема РСЧС привели в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

На базе Главного управления развернули оперативный штаб ликвидации последствий ЧС.

Для разведки обстановки, установления площади пожара направили сотрудников Печорского участкового лесничества и представителей администрации Изборской волости. По результатам разведки было установлено, что шло быстрое распространение пожара и необходимо привлечение большого количества сил и средств для его ликвидации и защиты населенных пунктов от огня.

К месту пожара прибыли: силы и средства МЧС, ГАУ «Лесной противопожарный центр», наряды ГИБДД и полиции, карета скорой медицинской помощи, специалисты электросетей, представители администрации Печорского района, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Руководитель тушения лесного пожара создал оперативный штаб, произвел расчет сил и средств, распределил прибывающие силы и средства на участки тушения. На месте организовали опашку и создание минерализованных полос вокруг очагов пожара.

Для проведения мониторинга пожарной обстановки были задействованы беспилотные летательные аппараты и самолет.

«В результате слаженных действий всех служб лесной пожар был локализован, а затем ликвидирован, личный состав с поставленными задачами справился», – подвели итог учений в МЧС.