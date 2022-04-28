Общество

Молодежный центр приглашает на бесплатную экскурсию по Пскову

Псковский городской молодежный центр приглашает всех желающих принять участие в очередной экскурсии под названием «Любуемся Псковом! Боже, какой прекрасный город, словно Париж!», которая пройдет 6 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Изображение: ПГМЦ

Маршрут экскурсии будет проходить, от Власьевской башни, где должны будут собраться экскурсанты, до Покровского комплекса. Начало мероприятия – 17.30.

Для того, чтобы записаться на экскурсию, необходимо написать в сообщения группы Духовно-нравственного направления следующую информацию: ФИО, возраст и контакты для обратной связи.