Общество

Псковский областной суд не удовлетворил жалобы на приговор Милушкиным

Псковский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных Артема и Лии Милушкиных и стороны защиты, а также апелляционное представление прокурора на приговор Псковского районного суда от 12 августа 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Суд апелляционной инстанции переквалифицировал действия Милушкина по одному из эпизодов с пункта «г» части 3 статьи 228.1 УК РФ на часть 3статьи 30 УК РФ. Кроме того, областной суд отменил приговор в части гражданского иска о взыскании с осужденных возмещения страховой выплаты САО «ВСК» в размере более 2.2 млн рублей (по факту поджога кафе «Трактиръ» в городе Печоры), признав право гражданского истца на удовлетворение данного иска в рамках гражданского судопроизводства, говорится в сообщении.

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Апелляционным определением Псковского областного суда этот же приговор Псковского районного суда от 12 августа 2021 года в отношении Артема и Лии Милушкиных оставили без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Напомним, Артем Милушкин регулярно участвовал в протестных митингах. Его супруга Лия Милушкина была координатором «Открытой России» (признана нежелательной в РФ неправительственной организацией). Супругов обвиняли в сбыте наркотиков.

Милушкины обвинялись, в том числе, в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).

Предварительное следствие показало, что в 2011 году один из супругов самостоятельно, а также трижды в январе 2019 года по предварительному сговору незаконно сбыли амфетамин в крупном размере.

Кроме того, Артем Милушкин в 2016 и 2018 году организовал совершение двумя другими жителями города Пскова, также привлекаемыми к уголовной ответственности по уголовному делу, двух поджогов шиномонтажного павильона на улице Западной в Пскове и поджога кафе в Печорах.