Общество

Более 93% жителей Псковской области обеспечили мобильной связью

Более 93% жителей Псковской области обеспечили мобильной связью. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В рамках сервисного контракта за все годы мы уже установили 51 базовую станцию, сейчас еще семь строятся и до конца мая они должны начать работать. Очень сильно вверх наш регион поднял прошлогодний проект, благодаря премьер-министру России Михаилу Мишустину область получила около 200 миллионов на строительство 48 станций. Нам удалось обеспечить связью около 318 населенных пунктов, в которых проживают от 100 до 200 человек», - рассказал гость студии.

По словам Виталия Рахманова, около 20 тысяч человек получили связь, в процентах это более 93%.

«Но важно понимать, что Остров, Псков и Великие Луки — это уже 70%. Поэтому обеспечение связью оставшихся 7% будет для нас сложным и болезненным, пока что гордиться нечем», - отметил он.