Общество

Сезонная ярмарка для садоводов и огородников открылась в Пскове

Торжественное открытие ежегодной сезонной ярмарки «уДачный сезон – 2022» на улице Текстильной, 9 в Пскове состоялось 6 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

В открытии принял участие заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков. Он поздравил всех присутствующих с открытием садовой ярмарки, которая стала уже традиционной. «Желаю всем удачной торговли, хорошей погоды и плодородного дачного сезона», – добавил он.

Директор муниципального казенного учреждения «Снежинка» Олег Сладковский рассказал, что сезонная ярмарка на Текстильной активно пользуется спросом. В этом году на торгово-ярмарочной площадке собралось 50 участников. Здесь можно купить рассаду различных овощей, саженцы плодовых деревьев, цветы, удобрения, пленку и все необходимое для огорода и сада.

«Хочу пожелать всем хорошего настроения, а также поздравить с наступающим праздником Великой Победы. Желаю всем здоровья, благополучия, хороших покупок и отличного урожая», – заключил Олег Сладковский.

Праздничную атмосферу на торгово-ярмарочной площадке создали сотрудники и воспитанники Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. На ярмарке в живом исполнении звучали русские народные песни и частушки.

Напомним, что сезонная ярмарка будет работать до 31 июля ежедневно с 8.00 до 18.00. Ее организатором выступает МКУ «Снежинка».