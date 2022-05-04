Общество

Олег Грицаев поделился историей знакомства с новым командиром 76-й дивизии Денисом Шишовым

Депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных Сил, гвардии полковник Олег Грицаев в эфире радио ПЛН-ТВ (102.6 FM) поделился историей знакомства с новым командиром 76-й дивизии воздушно-десантных войск, Героем России Денисом Шишовым.

«Героя Российской Федерации Дениса Шишова я знаю с 2004 года. Я был капитаном, командиром роты, а он пришел ко мне лейтенантом, командиром взвода за две недели до отъезда на Северный Кавказ, он принял взвод и поехал со мной. До 2018 года мы с ним были в одной упряжке», - поделился гость студии.

По его словам, с 2004 года Денис Шишов не пропустил ни одного действия, в котором участвовали российские войска.

«Он достойный офицер, таких еще поискать надо. Всегда думает о своих подчиненных, до последнего будет с ними. Денис Шишов не из тех, кто отдаст приказ и будет чего-то ждать. Надо — будет сидеть в окопе, делиться последним. Адекватный, простой человек, хороший профессионал. Представлять его тут не надо, его все знают», - подытожил Олег Грицаев.

Смотрите также Отличившийся в ходе спецоперации на Украине Денис Шишов назначен командиром 76-й дивизии ВДВ

Как сообщалось ранее, гвардии полковник, Герой России Денис Шишов назначен командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, дислоцированной в Пскове. Он отличился во время специальной операции на Украине, за что ему и присвоили звание Героя России. «Во время специальной военной операции командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Денис Шишов, командуя подразделениями вверенного ему соединения, захватил переправу. Удерживая ее и расширяя плацдарм, он благодаря умелому управлению подчиненными отбил семь атак украинских националистов. Однако в данных боях полковник Денис Шишов получил осколочное ранение в голову. Невзирая на это, он продолжил командовать подразделениями, которые, несмотря на массированные обстрелы противника, удержали переправу до подхода основных сил», - сообщало Минобороны.