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Праздничный концерт «Березы памяти моей» состоялся в Зеленом театре в Пскове

Торжественный концерт в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Зеленом театре в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, впервые с начала пандемии он состоялся в очном формате.

«Мы сейчас прошли в "Бессмертном полку", поучаствовали в акции, которая объединяет и сплочает людей. Число ее участников сложно сейчас представить. Сегодня мы должны вновь вспомнить подвиги нашего народа. В этот день нам повезло с погодой, такого же мирного и солнечного неба над головой желаю все вам», - обратился к собравшимся глава администрации Пскова Борис Елкин.

Ансамбль «Русские узоры» представил литературно-хореографический спектакль «Березы памяти моей». На сцене также демонстрировалась кинохроника военных лет, кадры из советских фильмов о войне.