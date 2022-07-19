Общество

Смертность на детских площадках увеличилась в пять раз в России

В 2021 году количество несовершеннолетних, погибших и пострадавших в ДТП, снизилось, но при этом выросла смертность на детских площадках. На многих из них сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка, правоохранительные органы и общественники обнаружили опасное оборудование, незакрепленные конструкции, ямы и торчащие из земли металлические штыри.

Такие данные опубликовали в докладе о деятельности уполномоченного при Президенте по правам ребенка за 2021 год, сообщает «Парламентская газета».

Несколько лет подряд институт уполномоченного по правам ребенка совместно с МВД, МЧС, региональной властью и общественными организациями проводит акцию «Безопасность детства». С ноября 2020 года по август 2021 года проверили 747 тысяч объектов, которые посещают дети. В том числе — школы и детские сады и прилегающие к ним территории, лагеря дневного пребывания, места детского отдыха, водоемы, парки и скверы, заброшенные здания, торгово-развлекательные центры. Также обследовали 89 тысяч спортивных и 127 тысяч детских площадок.

Проверка показала, что около тысячи мест отдыха семей с детьми являются травмоопасными, в 544 местах массового пребывания детей не было охранно-пожарной сигнализации, во многих детских организациях нет ограждений или они сломаны. На детских и спортивных площадках стало больше оборудования, которое может привести к травмам (7,1 тысяча против 6,1 тысячи в 2019-2020 годах). На многих из них отсутствовало освещение, конструкции не были закреплены или были сломаны, обнаружены провалы грунта, бетонные обломки, металлические штыри.

Особенно опасными детские площадки становятся летом, когда дети на каникулах и присмотреть за ними некому. По данным уполномоченного по правам ребенка, с июня по август 2021 года 74,6% детей 7-17 лет были предоставлены сами себе и «остались без должного присмотра и занятости». За эти три месяца на детских и спортивных площадках погибло в пять раз больше детей, чем летом 2020 года. Больше всего смертельных случаев — в Тыве, Крыму, Новгородской и Брянской областях и Чувашии. Пострадавших из-за неисправного оборудования стало в 1,5 раза больше.

С 1 июня 2020 года все детские игровые зоны во дворах и парках должны соответствовать Техническому регламенту ЕАЭС-042/2017 и госстандартам. Рядом с каждой площадкой следует установить табличку с информацией о возрасте, на который она рассчитана, и данными об организации, которая отвечает за ее содержание.

Игровые комплексы, песочницы, канатные дороги должны соответствовать указанной возрастной группе. При строительстве нельзя использовать легковоспламеняющиеся, нагревающиеся, токсичные материалы. Поверхности лестниц и платформ не могут быть скользкими. Конструкции должны позволять взрослому оказать ребенку помощь. Запрещено использовать элементы с острыми углами или кромками, все болты и детали необходимо защитить, чтобы дети не могли их выкрутить. Обязательны перила и ограждения, ударопоглощающее покрытие. Высота игровых сооружений по правилам не может быть выше четырех метров. Управляющая компания или органы местного самоуправления обязаны проводить плановые и внеплановые проверки безопасности содержания и использования площадок.

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») считает, что наказание за ненадлежащее содержание детских площадок нужно ужесточить, чтобы исключить несчастные случаи и гибель детей.

«Сейчас штрафы несоразмерны угрозе детскому здоровью, которую представляют собой неисправные или не соответствующие требованиям сооружения на площадках», — сказал депутат.