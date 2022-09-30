Общество

Максимальный размер декретных выплат в 2023 году вырастет до 383 тысяч - Минтруд

Максимальный размер декретных выплат пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 2023 году будет проиндексирован на уровень инфляции и вырастет до 383,1 тысячи рублей. Аналогично на 12,4% увеличат единовременное пособие при рождении ребенка и выплаты по больничным листам, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

«Единовременное пособие при рождении ребенка поднимется до 23 011 рублей, максимальный размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней будет составлять 383 179 рублей, а максимальный размер выплат по больничным листам - 83 204 рубля в месяц. Соответствующие параметры заложены в бюджете Социального фонда», – цитирует сообщение министерства труда РФ Интерфакс.

Таким образом, по сравнению с показателем текущего года в 20 472 рубля, увеличение размера единовременного пособия по уходу за ребенком составит около 2,5 тысяч рублей.

При этом максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет должна превысить 33 тысяч рублей, добавили в Минтруде.

«Общие расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы в проекте бюджета на 2023 год в сумме 444,9 миллиардов рублей, на выплату пособия по беременности и родам - в сумме 149,3 миллиардов рублей, на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для застрахованных граждан - в сумме 193,6 миллиардов рублей, на выплату единовременного пособия при рождении ребенка - в сумме 23,4 миллиардов рублей», - приводит пресс-служба слова главы Минтруда РФ Антона Котякова.