Общество

Константин Болотин поздравил жителей своего округа с юбилеями

Депутат Псковской городской Думы Константин Болотин поздравил жителей своего округа с юбилеем и годовщиной брака. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ Пскова

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Анфиса Колдашева отметила свое 90-летие.

Олег и Надежда Татарниковы отпраздновали 50-летие совместной жизни.

«Желаю крепкого здоровья, хорошего позитивного настроения. Пусть родные и близкие всегда будут рядом, дарят заботу и тепло», - подчеркнул Константин Болотин.

Депутаты городской Думы присоединились к словам парламентария.