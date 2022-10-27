Общество

«Росгосстрах» усовершенствовал продукт страхования сельхозживотных

«Росгосстрах» разработал для жителей села, содержащих на своих подворьях сельскохозяйственных животных, новый страховой продукт «Буренка. Моя ферма». В нем существенно расширен перечень страхуемых животных — теперь, кроме коров, по этому продукту также можно застраховать быков, лошадей и коз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Расширен и перечень рисков: помимо утраты животного в случае гибели или вынужденного забоя из-за болезни, несчастного случая, пожара, стихийного бедствия или кражи, а также противоправных действий третьих лиц, в полис включены услуги телеветеринарии. Также владелец может застраховать свою гражданскую ответственность — на случай, если по вине принадлежащего ему животного будет причинен ущерб здоровью и имуществу третьих лиц.

Как рассказал руководитель Центра сельскохозяйственного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Вадим Константинович, веской причиной, побудившей специалистов компании к разработке нового продукта, стали пожелания самих владельцев сельскохозяйственных животных.

«Страхование сельскохозяйственных животных, по сути, исторический для нашей компании вид услуг, которым она занимается более века. Программа "Буренка" по страхованию коров на личных крестьянских подворьях пользуется неизменным спросом. Благодаря этому "Росгосстрах" на протяжении многих лет — безоговорочный лидер по количеству заключенных договоров сельскохозяйственных рисков на российском страховом рынке, — рассказал Вадим Константинович. — Несмотря на урбанизацию, в деревнях жители по-прежнему держат на подворье различных сельскохозяйственных животных, а они стоят денег — и порой немалых. Болезни животных, стихийные бедствия и другие события, включая банальную кражу, — это ущерб для хозяина. В таких случаях страховой полис нивелирует финансовые риски. В частном секторе предлагают такие полисы, как правило, страховые агенты компании — этот канал один из ключевых для "Росгосстраха", он по-прежнему важен и для страхователей: через агентов они передают свои пожелания по наполнению программы. Мы эти пожелания услышали и разработали новый страховой продукт для селян».

Проблема в том, что далеко не в каждой деревне и тем более на отдаленном хуторе можно оперативно обратиться за помощью к ветеринарному врачу, а ведь нередко крестьянину достаточно совета квалифицированного специалиста — с несложными случаями при заболевании скота опытный животновод мог бы справиться и самостоятельно. В то же время ветврач вовремя подскажет, когда действительно надо бить тревогу и срочно спасать животное.

Чтобы помочь сельчанам решить эту проблему, «Росгосстрах» включил в полис услугу «телеветеринарии»: номер телефона указан на страховом полисе — звонить по нему можно круглосуточно. Консультируют сельчан квалифицированные эксперты с большим опытом работы в зоотехнике и ветеринарии, специализирующиеся на уходе и лечении животных.

«"Росгосстрах" постоянно совершенствует страховые программы, учитывая потребности и финансовые возможности конкретных страхователей, — отметил Вадим Константинович. — Например, в той же программе "Буренка. Моя ферма" есть два пакетных предложения страховой защиты от болезней — от самых распространенных и опасных заболеваний животных с незначительными исключениями и от всех болезней без исключения. Но главное, что мы предлагаем, — это неизменная надежная страховая защита животных. Уверен, что наш новый продукт понравится жителям села».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru