Общество

Занятия в новой школе на улице Юбилейной в Пскове начнутся уже в январе – Вера Емельянова

Строительство новой школы на улице Юбилейной в Пскове уже заканчивается. Администрация города приняла решение о начале занятий в январе, не дожидаясь нового учебного года, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области, куратор социальной сферы Вера Емельянова в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Поэтапно эта школа уже формирует класс-комплекты. Надеюсь, что в новогодние праздники они уже смогут завести туда ребят и начать, собственно говоря, жизнь этой школы», - прокомментировала Вера Емельянова.

Кроме того, она сообщила, что на следующий год запланировано строительство школы на 525 мест на улице Киселева на территории бывшего стадиона «Электрон». Эта школа и новая школа на улице Юбилейной, по словам Веры Емельяновой, должны помочь разгрузить завеличенские школы.