Общество

Дачники могут получить право передавать общее имущество третьим лицам под магазины

Дачники могут получить право передавать общее имущество третьим лицам под магазины или кафе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Также предлагается разрешить использовать общие сооружения на территории садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ для организации ярмарок, торговли с автоприцепов и автолавок. Инициатива опубликована в электронной базе Госдумы.

«Действующее законодательство осложняет использование таких объектов в интересах граждан. Это касается в том числе торговых точек шаговой доступности, мест оказания базовых медицинских или бытовых услуг», - заметил депутат.