Общество

Псковских студентов приглашают присоединиться к образовательному проекту «Диалог»

Студентов Пскова приглашают присоединиться к образовательному проекту «Диалог», который является подготовительным этапом к конкурсу «Студент года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Проект "Диалог" направлен на самореализацию студентов. Участники проекта смогут приобрести новые знания и умения, которые помогут им уверенно защитить диплом или пройти собеседование», – рассказали в пресс-службе.

К участию в проекте приглашают студентов высших и средних специальных учебных заведений города Пскова и Псковской области. Подать заявку можно до 15 ноября 2022 года в регистрационной форме

В рамках проекта будут проводить тренинги и мастер-классы по разным темам: искусство публичных выступлений, выразительность речи и самопрезентация, работа с программным обеспечением, ведение социальных сетей, самомотивация и многие другие.

«"Диалог" даст студентам возможность проявить себя и развить навыки, которые современный человек используется практически ежедневно. Участники также смогут лично пообщаться с экспертами в области культуры, молодежной политики и социального проектирования и получить качественную обратную связь», – рассказала руководитель проекта Елизавета Хмельницкая.

Проект «Диалог» реализуется на средства гранта федерального агентства по делам молодежи при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и молодежной организации «Вечевой орден».