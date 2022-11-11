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Общество

Европейская Россия готовится к мощному арктическому вторжению

11.11.2022 07:21|ПсковКомментариев: 0

Европейская Россия готовится к мощному арктическому вторжению, сообщает метеоцентр «Фобос».

С начала этой недели температурный режим в регионе совершенно не соответствовал ноябрю: показания термометров повышались каждый день, в Москве накануне они достигли +9°С; в Санкт-Петербурге было выше +10°С – состоялся второй подряд суточный рекорд.

Потепление принёс активный атлантический циклон. Сегодня он сохранит свою власть в атмосфере. Почти вся Русская равнина, за исключением южных областей, останется укрыта его облачными полями. Самые сильные осадки ожидаются в Карелии и Мурманской области, где местами выпадет более 20 мм за сутки, преимущественно в виде дождя, отметили синоптики.

Несмотря на это, температура продолжит повышаться. В Москве сегодня около +10°С, а завтра ближе к вечеру воздух может прогреться даже до +12°С. В столице окажется побит суточный рекорд, установленный в 2010 году.

«Однако, этот день станет последним в череде по-настоящему тёплых. Ведь центр циклона к тому моменту уже уйдёт за Урал, а в воскресенье сместится на юг. И вместо тёплого атлантического воздуха в европейскую часть России начнёт поступать ледяной арктический воздух»,– пояснили специалисты.

Так, в Москве в течение суток температура будет только понижаться. В полдень ожидается около +7°С, к вечернему часу пик всего +5°С. А в ночь на понедельник осадки перейдут в снег, показания термометров понизятся до 0°С. И далее будут колебаться около этой отметки.

Арктическое вторжение вернёт на Русскую равнину предзимье. Везде, кроме крайнего запада, северо-запада и юга в начале следующей недели пойдёт снег и будет формироваться снежный покров.

А положительная дневная температура удержится только к юго-западу от линии Оренбург – Саранск – Москва – Петрозаводск. Относительное тепло сохранится в Черноземье и Причерноморье: здесь в понедельник выше от +5 до +10°С.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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