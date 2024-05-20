Недвижимость

В Госдуме назвали причину, по которой можно лишиться земельного участка

Земельный участок могут поставить на учёт в качестве бесхозяйного объекта недвижимости, если право собственности на него не было зарегистрировано в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), а органы местного управления не смогли выявить правообладателя, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Органы местного самоуправления наделены полномочиями по проведению мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН. Внесение в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтённого объекта недвижимости в результате проведения органами местного самоуправления мероприятий не является государственной регистрацией прав на недвижимое имущество В случае, если проведённые органами местного самоуправления мероприятия не позволили выявить правообладателя ранее учтённого объекта недвижимости, не прекратившего свое существование, уполномоченный орган представляет заявление о постановке такого объекта недвижимости на учёт в качестве бесхозяйного объекта недвижимости», - сказал Гаврилов.

Депутат отметил, что только при наличии зарегистрированного в ЕГРН права собственности можно распоряжаться объектом недвижимости; информация об объекте недвижимости отображается в личном кабинете на портале Госуслуг, а также в личном кабинете на официальном сайте Росреестра.

«Часто люди знают, что у них есть какой-то участок, но они его не оформляли, не регистрировали на себя, не заявляли свои права на него, а может и не знали о нём довольно долго. Однако, чтобы не потерять свой объект, который по какой-то причине недооформлен, очень важно сделать ряд действий. В целях исключения возможных судебных споров, связанных с постановкой на учёт вашего объекта недвижимости в качестве бесхозяйного, а также снятия с государственного кадастрового учета земельных участков, я рекомендую всем собственникам объектов недвижимости, ранее возникшие права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, представить заявление о государственной регистрации ранее возникшего права», - подчеркнул он.

Парламентарий рассказал, что к заявлению о государственной регистрации ранее возникшего права нужно приложить правоустанавливающие документы и, при необходимости, нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая соответствующие полномочия представителя заявителя.

«Заявление о государственной регистрации ранее возникшего права и правоустанавливающее документы могут быть представлены заявителем: в МФЦ предоставления государственных или муниципальных услуг, в том числе при выездном приеме; в форме электронных документов или электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством портала Госуслуг или официального сайта Росреестра», - сообщил Гаврилов.