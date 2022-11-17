Общество

Великолукский медицинский колледж вошел в число 20 лучших в России

Завершился финал Всероссийского конкурса «Большая Перемена» для студентов колледжей и техникумов в Нижнем Новгороде 17 ноября. По итогам определили 20 лучших организаций среднего профессионального образования России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников

В число победителей вошел Великолукский медицинский колледж. «Это результат общей командной работы коллектива учреждения: более 50 студентов при участии педагогов-наставников приняли участие в конкурсе, 23 из них попали в полуфинал», - прокомментировал глава области.

В финал вышли Елизавеста Родченкова, Мария Кондратская, Полина Бойкова, Виктория Рудакова. Колледж получил грант в 2 млн рублей на развитие инфраструктуры и материального обеспечения учебного процесса.

«Это значительная победа учреждения медицинского образования Псковской области. Молодцы, гордимся вами! Так держать», - поздравил глава региона.