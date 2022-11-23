Общество

Samsung отложил возвращение в Россию на неопределенный срок

Официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределенный срок.

Как рассказали «Известиям» представители компаний-партнеров бренда, решение о возвращении на российский рынок в корпорации пока не принято.

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Один из собеседников издания считает, что производитель электроники вернется не раньше завершения специальной военной операции России на Украине. По его мнению, как и другие крупные транснациональные корпорации, Samsung опасается вторичных санкций со стороны США.

При этом говорить об полном уходе компании нельзя. Южнокорейский производитель не закрывает московский офис и продолжает вести набор сотрудников в него. Кроме того, с российскими картами «Мир» продолжает работать Samsung Pay.