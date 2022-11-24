Общество

Россиянам дали советы для безопасного онлайн-шопинга в «чёрную пятницу»

Как безопасно приобретать товары в Интернете в «чёрную пятницу», рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Россиянам напомнили, что от онлайн-покупок можно отказаться. В обязанности продавцов входит чёткая формулировка цены, условия акции и доставка заказа в срок. Также проверка качества и консультирование не являются дополнительными услугами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Если возникают подозрения о качестве товара из-за слишком низкой цены, то покупатель вправе запросить у продавца сведения о соответствии товара требованиям. Гражданам напоминают, что продавец должен указывать всю информацию о себе, включая место его нахождения.