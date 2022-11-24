Алексей Севастьянов о сообщении с Завокзальем: Все готовы поставить точку в вопросе

Для организации регулярного автобусного маршрута, который связал бы район Завокзалья с центром Пскова, необходим ремонт дорожного полотна и установка предупредительной сигнализации, комиссионное обследование переездов пройдёт в ближайшие две недели, сообщил депутат областного Собрания Алексей Севастьянов об итогах межведомственного совещания под председательством вице-губернатора Василия Осипова. В обсуждении также приняли участие представители РЖД и городской власти, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
По словам депутата, «все готовы в едином порыве поставить точку в этом вопросе», однако, как предположил Алексей Севастьянов, для открытия автобусного сообщения придётся проводить ремонт дорожного полотна, для чего необходимы соответствующие погодные условия.
Напомним, проблема связи микрорайона с центральной частью города обострилась после установки ограждений вдоль железнодорожных путей, жителям приходится добираться в обход по дорогам без тротуаров, ближайшие автобусы следуют по Крестовскому шоссе. Организовать автобусное сообщение в микрорайоне мешают два железнодорожных переезда, которые необходимо оборудовать должным образом.