О решении проблем округа №12 рассказал депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев

О решении проблем округа №12 рассказал депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Школы вошли в программу капитального ремонта «Модернизация школьных систем образования».
«Программа появилась благодаря тому, что были встречи с населением, с избирателями. Люди озвучивали позицию, вопросы. Мы все это передавали на федеральный уровень. С этого и формируются программы», – пояснил гость студии.
Напомним, в состав округа №12 входят Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский районы.