Общество

О решении проблем округа №12 рассказал депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев

О решении проблем округа №12 рассказал депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Когда мы с Андреем Григорьевичем (Козловым, депутатом по избирательному округу №12, председателем комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию – ред.) знакомились с округом год назад до выборов, то были такие проблемы: ремонт школ, ремонт домов культуры, аварийное состояние жилья. Когда мы с Андреем Григорьевичем опять приезжали в районы, то ситуация уже менялась, местами кардинально менялась. Выполнен ремонт школ – Переслегинской женской гимназии, в Куньинском районе три школы: это Куньинская, Ущицкая и Жижицкая школы», – объяснил Олег Савельев.

Школы вошли в программу капитального ремонта «Модернизация школьных систем образования».

«Программа появилась благодаря тому, что были встречи с населением, с избирателями. Люди озвучивали позицию, вопросы. Мы все это передавали на федеральный уровень. С этого и формируются программы», – пояснил гость студии.

Напомним, в состав округа №12 входят Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский районы.