Общество

Почти миллиард рублей привлёк Усвятский район за пять лет

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялась с главой Усвятского района Дмитрием Петровым. В первую очередь глава региона поинтересовался, как в районе организована работа по поддержке семей мобилизованных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Дмитрий Петров рассказал, что все положенные мобилизованным и их семьям льготы и выплаты осуществляются в полном объеме. «Свою работу мы выстраиваем в тесном контакте с социальной службой, волонтерами, активом родственников. Подключились также предприниматели, откликнулись многие. Они, в том числе, оказывают помощь в решении бытовых проблем семей с детьми и пожилым родителям. Кроме того, в муниципалитете функционирует отделение Всероссийского штаба "Мы вместе", и из числа жен призванных из запаса военнослужащих избрана уполномоченная по работе с семьями мобилизованных в Усвятском районе. Она постоянно на связи с родственниками военных», — добавил он.

Михаил Ведерников обратил внимание, что эту работу нужно продолжать. «Жены, мамы, семьи военнослужащих и мобилизованных должны постоянно чувствовать заботу и адресное внимание власти», — отметил губернатор и поручил проконтролировать, чтобы дети из семей военнослужащих и мобилизованных имели возможность попасть на губернаторскую елку и получить новогодние подарки. «Мы на региональном уровне это предусмотрели», — заметил Михаил Ведерников.

В продолжение встречи глава Усвятского района доложил о реализации национальных проектов.

Самым значимым Дмитрий Петров назвал приведение в порядок участка дороги Великие Луки — Усвяты. Стоимость работ составила более 580 млн рублей. Еще 20 млн рублей направлено на ремонт улиц.

Большое внимание также уделили благоустройству общественных и дворовых территорий. Так, в порядок привели территории возле площади Советской и здания районной администрации, отремонтировали ряд дворов и лестницу, ведущая на Замковую гору.

По нацпроекту «Образование» в Усвятскую школу закупили новую мебель, спортинвентарь и расходные материалы для кружков на сумму 2,3 млн рублей.

Среди крупных проектов направления «Культура» глава муниципального образования отметил капитальный ремонт здания Детской музыкальной школы и оснащение ее мебелью и видеонаблюдением, а также капитальный ремонт фасада районного Дома культуры.

Отдельное внимание в своем отчете Дмитрий Петров уделил проектам ТОСов. «Когда начиналась практика ТОСов, у населения были сомнения по поводу эффективности этого инструмента. Сейчас в районе 14 самоуправлений. Из них 4 в 2022 году победили в первом региональном конкурсе и привлекли 1,4 млн рублей. При этом сейчас ТОСы не только строят детские площадки, но и решают проблемы водоснабжения и уличного освещения. Это объединяет и зажигает людей на новые проекты. А, главное, люди по-другому относятся к тому, что сделано с их участием», — рассказал он.

Затем Михаил Ведерников и Дмитрий Петров обсудили дальнейшие планы по развитию муниципалитета.

«Район хорошие результаты показывает по реализации национальных проектов. В целом чувствуется системная командная работа и должный контроль за работой, которую выполняют подрядчики», — заключил губернатор.

Ранее в этот день Михаил Ведерников встретился с активом Усвятского района. В ходе открытого разговора глава региона ответил на ряд актуальных вопросов граждан. Они касались работы системы здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, дорожного строительства и других тем.

Михаил Ведерников отметил, что за последние 5 лет в муниципалитет привлечено почти миллиард рублей — один из лучших показателей в области. «Это говорит о том, что район умеет работать с федеральными и региональными программами», — подчеркнул губернатор.