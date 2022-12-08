Общество

Нарушения в области безопасности полётов выявили в аэропорту Пскова

В международном аэропорту имени княгини Ольги в Пскове выявили нарушения в области обеспечения безопасности полётов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Псковская транспортная прокуратура проверила соблюдение ООО «Псковский международный аэропорт "Княгиня Ольга"» законодательства в области обеспечения безопасности полетов.

В ходе проверки выяснилось, что служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов общества не аттестована, оснащение имеющихся пожарных автомобилей не отвечает нормативным требованиям, личный состав расчёта организации перевозок медицинскими изделиями (укладками) не обеспечен.

Транспортный прокурор внёс представление руководителю данного предприятия, однако действенных мер по устранению нарушений закона не принято.

По результатам повторной проверки прокурор направил в суд исковое заявление. Псковский городской суд иск удовлетворил. Исполнение решения суда контролируется.