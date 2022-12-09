Новогодние закуски и салаты от магазина «Бизон»

Любой новогодний стол не обходиться без салата оливье, сельди под шубой и разных нарезок. Сеть магазинов «Бизон» подготовила рецепты салатов и закусок на новогодний стол для псковских хозяек, чтобы разнообразить праздник.
Фото: «Бизон»
Салат «Охотничий»
Быстрый и вкусный салат с колбасой, сыром и маринованными огурцами, который непременно сможет заменить традиционное оливье на Новый год.
Итак, для салата понадобятся:
Шаг 1
Подготавливаем продукты для салата с колбасой, сыром, огурцами, горошком и картофелем. Картофель заранее отвариваем, остужаем, очищаем.
Шаг 2
Колбасу, огурчики, картофель, лук нарезаем соломкой, трем твердый сыр на терке.
Шаг 3
Смешиваем все нарезанные ингредиенты. Добавляем в салат с сыром, колбасой, картофелем и огурцами консервированный горошек, молотый черный перец и майонез. Все перемешиваем.
Салат «Венеция»
Яркий, простой и вкусный, из доступных ингредиентов салат «Венеция» с колбасой и морковью по-корейски очень удобен в приготовлении тем, что для него не надо ничего отваривать заранее. Его можно приготовить сразу перед подачей к новогоднему столу или при неожиданном приходе гостей после боя курантов.
Нам понадобятся:
Шаг 1
Колбасу нарежьте тонкими кружочками, а затем кубиками. Такой салат можно выкладывать слоями или просто смешивать в салатнике. Мы же предлагаем выкладывать салат слоями в сервировочное кольцо. Первым слоем выкладываем нарезанную колбасу и смазываем этот слой (и все последующие) немного майонезом. Прижмите колбасу плотнее.
Шаг 2
На колбасу вторым слоем выложите консервированную кукурузу, смажьте немного майонезом.
Шаг 3
Свежий огурец нарежьте небольшими кубиками и выложите сверху на слой с кукурузой, также сверху промажьте майонезом. Корейскую морковь нарежьте немного мельче, чем она есть, и выложите следующим слоем.
Шаг 4
Верх салата посыпьте натертым сыром. Немного прижмите, чтобы все ингредиенты были плотнее друг к другу. Снимите с салата сервировочное кольцо. Салат можно немного охладить. Готовый салат можно украсить на свой вкус и подавать к столу.
Салат-закуска из колбасы
Ни один праздничный стол не обходиться без закусок, тем более в новогоднюю ночь. Просто «настрогать» колбасу и сыр разных видов мало, гостей надо удивлять, а себя баловать. Поэтому предлагаем рецепт закуски-салата для празднования Нового 2023 года.
Нам понадобятся:
Шаг 1
Для такой порционной закуски необходимо нарезать колбасу тонкими пластинками, каждый свернуть в «кулечек» и заколоть низ шпажкой или зубочисткой, чтобы не потерял форму.
Шаг 2
Не забываем, что у нас закуска-салат, поэтому сейчас мы приготовим начинку. Необходимо натереть на мелкой терке сырую морковь, сыр и чеснок. Заправить майонезом и все хорошо перемешать. Если есть, добавить горстку молотых грецких орехов.
Шаг 3
А теперь будет самое простое, можно даже попросить детей вам помочь на кухне: наполняем этим салатом кулечки и раскладываем их на красивой тарелке или блюде острыми концами к центру. По желанию украсить зеленью или как-то по-своему, как подскажет ваша фантазия. В середину тарелки можно положить маслины.
«Хрустящие стаканчики»
Если вы хотите окончательно удивить гостей, то этот рецепт для вас. «Хрустящие стаканчики» - идеальная порционная закуска к новогоднему столу, которой будут рады как взрослые, так и дети. Такой рецепт будет пользоваться спросом не только в новогоднюю ночь, а также на любой семейный праздник из-за простоты и оригинальной подачи.
Нам понадобятся:
Шаг 1
Включить духовку на 160 градусов. Противень нужно застелить пекарской бумагой и смазать маслом. Каждый багет разрезать сначала пополам, затем каждую половинку ещё раз пополам. Отрезать твёрдые хвостики багета. У вас получится 4 стаканчика из каждого багета. Удалить мякиш из стаканчиков, оставив дно.
Шаг 2
Брынзу и колбасу - порезать соломкой, чеснок – выдавить, зелень мелко покрошить, помидоры нарезать кубиком, разбить яйцо, добавить перец чёрный и всё перемешать. За счет того, что мы в закуску добавили брынзу, то солить нет необходимости.
Шаг 3
Начинить стаканчики (с горкой получатся) и присыпать сверху сыром. Поставить в духовку на 15 минут. После приготовления можно выставлять стаканчики на стол в красивом блюде или же сразу поставить гостям на тарелки.
«Бизон»! «С нами вкуснее!»
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