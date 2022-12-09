Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
FAQ передача показаний
проект бюджета Пскова
новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
Новогодняя акция на Geely
лонгрид кушать подано
Новая «Пчёлка» в Пскове
новое в недвижимости
Лайфхаки по зарплатной карте
Газ в быту
поддержка мобилизованных членов профсоюза
борьба с наледью
рост тарифов
Есть работа
фолк-рок в Пскове
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Общество 09.12.2022 13:111 Нарушения в области безопасности полётов выявили в аэропорту Пскова 12.12.2022 12:510 Премьеру документального фильма о жизни Большого театра покажут псковичам 12.12.2022 12:470 Церемония вручения наград проходит в Пскове в честь Дня Конституции. ФОТО 12.12.2022 12:310 Более пяти тысяч вызовов отработала псковская скорая медпомощь за неделю 12.12.2022 12:230 Приют для собак «Шанс» завалило снегом в Пскове 12.12.2022 12:210 Игорь Иванов предложил по-новому рассчитывать зарплату бюджетникам
 
 
 
Самое популярное 09.12.2022 11:060 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 11.12.2022 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ 11.12.2022 15:250 Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении 09.12.2022 09:277 Названа средняя предлагаемая зарплата в Псковской области 11.12.2022 17:221 Скандально известного шоумена избили и ограбили в Петербурге
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новогодние закуски и салаты от магазина «Бизон»

12.12.2022 11:55|ПсковКомментариев: 0

Любой новогодний стол не обходиться без салата оливье, сельди под шубой и разных нарезок. Сеть магазинов «Бизон» подготовила рецепты салатов и закусок на новогодний стол для псковских хозяек, чтобы разнообразить праздник.

 

Фото: «Бизон»

Салат «Охотничий»

Быстрый и вкусный салат с колбасой, сыром и маринованными огурцами, который непременно сможет заменить традиционное оливье на Новый год.

Итак, для салата понадобятся:

  • Колбаса варено-копченая «Московская ГОСТ» от «Псковского мясокомбината» - 200 г
  • Сыр твердый - 200 г
  • Картофель отварной - 3 шт.
  • Огурцы маринованные - 3-4 шт.
  • Горошек зеленый консервированный - 1 банка
  • Лук фиолетовый небольшой - 1 шт.
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Майонез - 2 ст.л. (по вкусу).

Шаг 1

Подготавливаем продукты для салата с колбасой, сыром, огурцами, горошком и картофелем. Картофель заранее отвариваем, остужаем, очищаем.

Шаг 2

Колбасу, огурчики, картофель, лук нарезаем соломкой, трем твердый сыр на терке.

Шаг 3

Смешиваем все нарезанные ингредиенты. Добавляем в салат с сыром, колбасой, картофелем и огурцами консервированный горошек, молотый черный перец и майонез. Все перемешиваем.

«Охотничий» салат «маст-хэв» любого новогоднего стола, особенно, когда времени на приготовление мало, а гости вот-вот должны прийти. Если хотите еще больше поэкспериментировать, то советуем вместо колбасы выбрать рубленую ветчину или ветчину из свиного окорока от «Псковского мясокомбината».

Салат «Венеция»

Яркий, простой и вкусный, из доступных ингредиентов салат «Венеция» с колбасой и морковью по-корейски очень удобен в приготовлении тем, что для него не надо ничего отваривать заранее. Его можно приготовить сразу перед подачей к новогоднему столу или при неожиданном приходе гостей после боя курантов.

Нам понадобятся:

  • Колбаса «Краковская ГОСТ» от «Псковского мясокомбината» - 200 гр
  • Корейская морковь – 150 гр
  • Огурцы – 1 шт
  • Кукуруза консервированная – 150 гр
  • Твердый сыр – 50 гр
  • Майонез – по вкусу

Шаг 1

Колбасу нарежьте тонкими кружочками, а затем кубиками. Такой салат можно выкладывать слоями или просто смешивать в салатнике. Мы же предлагаем выкладывать салат слоями в сервировочное кольцо. Первым слоем выкладываем нарезанную колбасу и смазываем этот слой (и все последующие) немного майонезом. Прижмите колбасу плотнее.

Шаг 2

На колбасу вторым слоем выложите консервированную кукурузу, смажьте немного майонезом.

Шаг 3

Свежий огурец нарежьте небольшими кубиками и выложите сверху на слой с кукурузой, также сверху промажьте майонезом. Корейскую морковь нарежьте немного мельче, чем она есть, и выложите следующим слоем.

Шаг 4

Верх салата посыпьте натертым сыром. Немного прижмите, чтобы все ингредиенты были плотнее друг к другу. Снимите с салата сервировочное кольцо. Салат можно немного охладить. Готовый салат можно украсить на свой вкус и подавать к столу.

Салат-закуска из колбасы

Ни один праздничный стол не обходиться без закусок, тем более в новогоднюю ночь. Просто «настрогать» колбасу и сыр разных видов мало, гостей надо удивлять, а себя баловать. Поэтому предлагаем рецепт закуски-салата для празднования Нового 2023 года.

Нам понадобятся:

  • Колбаса «Докторская ГОСТ» от «Псковского мясокомбината» - 100 гр
  • Сыр твердых сортов – 50-100 гр
  • Морковь – 1 шт. (некрупная)
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Майонез – по вкусу
  • Орехи грецкие молотые – горсть
  • Маслины – для украшения.

Шаг 1

Для такой порционной закуски необходимо нарезать колбасу тонкими пластинками, каждый свернуть в «кулечек» и заколоть низ шпажкой или зубочисткой, чтобы не потерял форму.

Шаг 2

Не забываем, что у нас закуска-салат, поэтому сейчас мы приготовим начинку. Необходимо натереть на мелкой терке сырую морковь, сыр и чеснок. Заправить майонезом и все хорошо перемешать. Если есть, добавить горстку молотых грецких орехов.

Шаг 3

А теперь будет самое простое, можно даже попросить детей вам помочь на кухне: наполняем этим салатом кулечки и раскладываем их на красивой тарелке или блюде острыми концами к центру. По желанию украсить зеленью или как-то по-своему, как подскажет ваша фантазия. В середину тарелки можно положить маслины.

«Хрустящие стаканчики»

Если вы хотите окончательно удивить гостей, то этот рецепт для вас. «Хрустящие стаканчики» - идеальная порционная закуска к новогоднему столу, которой будут рады как взрослые, так и дети. Такой рецепт будет пользоваться спросом не только в новогоднюю ночь, а также на любой семейный праздник из-за простоты и оригинальной подачи.

Нам понадобятся:

  • Багет (французский) — 2 шт
  • Брынза — 100 г
  • Помидор (средние) — 3 шт
  • Колбаски полукопченые «Псковские» от «Псковского мясокомбината» — 200 г
  • Зелень (укроп, зелёный лук) — 1 пуч.
  • Яйцо куриное — 1 шт
  • Чеснок — 4 зуб.
  • Пармезан (или любой твёрдый) — 50 г
  • Масло подсолнечное — 2 ст. л.

Шаг 1

Включить духовку на 160 градусов. Противень нужно застелить пекарской бумагой и смазать маслом. Каждый багет разрезать сначала пополам, затем каждую половинку ещё раз пополам. Отрезать твёрдые хвостики багета. У вас получится 4 стаканчика из каждого багета. Удалить мякиш из стаканчиков, оставив дно.

Шаг 2

Брынзу и колбасу - порезать соломкой, чеснок – выдавить, зелень мелко покрошить, помидоры нарезать кубиком, разбить яйцо, добавить перец чёрный и всё перемешать. За счет того, что мы в закуску добавили брынзу, то солить нет необходимости.

Шаг 3

Начинить стаканчики (с горкой получатся) и присыпать сверху сыром. Поставить в духовку на 15 минут. После приготовления можно выставлять стаканчики на стол в красивом блюде или же сразу поставить гостям на тарелки.

«Бизон»! «С нами вкуснее!»

https://pskovmasoprom.ru/

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/pokypaipsk

Теги: #рецепт #бизон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы уборкой дворов от снега в Пскове?
В опросе приняло участие 330 человек
12.12.2022, 12:510 Премьеру документального фильма о жизни Большого театра покажут псковичам 12.12.2022, 12:470 Церемония вручения наград проходит в Пскове в честь Дня Конституции. ФОТО 12.12.2022, 12:330 Виталий Козырев рассказал об изменениях для владельцев недвижимости с 2023 года 12.12.2022, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»
12.12.2022, 12:310 Более пяти тысяч вызовов отработала псковская скорая медпомощь за неделю 12.12.2022, 12:250 «Постскриптум»: Не место для митингов и поправки в региональный бюджет 12.12.2022, 12:230 Приют для собак «Шанс» завалило снегом в Пскове 12.12.2022, 12:210 Игорь Иванов предложил по-новому рассчитывать зарплату бюджетникам
12.12.2022, 12:190 Снег и мороз до 12 градусов прогнозируют в Псковской области 13 декабря 12.12.2022, 12:180 «ГорДозор»: Проблемы и пути развития общественного транспорта 12.12.2022, 12:110 Псковским подросткам торжественно вручили паспорта в День Конституции 12.12.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»
12.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 декабря 12.12.2022, 12:000 Иностранец пытался провезти старинные монеты через границу РФ в Пыталовском районе 12.12.2022, 11:570 Бюрократия в Катаре: мрак 12.12.2022, 11:550 Новогодние закуски и салаты от магазина «Бизон»
12.12.2022, 11:370 В псковских маршрутках подорожает проезд 12.12.2022, 11:320 Пскович выставил на продажу почтовые марки по 101 тысяче рублей за штуку 12.12.2022, 11:290 Хранителю музейных предметов готовы платить более 25 тысяч рублей в Псковской области 12.12.2022, 11:161 Последствия ночной метели устраняют в Пскове
12.12.2022, 11:150 Прокурор Псковской области встретился со студентами в День Конституции РФ 12.12.2022, 11:090 Коммунальные службы Великих Лук перевели на усиленный режим работы 12.12.2022, 11:021 Виктор Бут стал членом ЛДПР 12.12.2022, 10:540 Господский дом усадьбы «Княжьи горки» консервируют в Дедовичском районе
12.12.2022, 10:510 Как продлить срок службы смартфона, объяснил эксперт 12.12.2022, 10:460 Псковичка попалась на краже еды в магазине 12.12.2022, 10:380 «Деловой понедельник»: Станислав Оссовский об итогах работы и планах регионального отделения «Деловой России» 12.12.2022, 10:370 Во Внуково началась посадка пассажиров на задержанный авиарейс Москва — Псков
12.12.2022, 10:300 Продолжительность жизни повысилась в России, заявил глава Минздрава 12.12.2022, 10:170 Врач перечислил способы борьбы с хронической усталостью 12.12.2022, 10:013 Глава района раскритиковал установленную в Невеле новогоднюю ель 12.12.2022, 09:570 Юбилейный чемпионат области по шахматам прошел в Пскове
12.12.2022, 09:450 Спрос на машиностроителей в Псковской области вырос на 14% 12.12.2022, 09:330 С Днём Конституции поздравил жителей области Александр Котов от имени депутатского корпуса 12.12.2022, 09:280 Сколько кофе нужно, чтобы проснуться, рассказала псковский врач общей практики 12.12.2022, 09:200 Фильмы для детей и юношества будут снимать за счет государства
12.12.2022, 09:100 «Русская зима» начнется в Изборске 19 декабря 12.12.2022, 09:000 Полезные лайфхаки по зарплатной карте от ПСБ рассказали псковичам 12.12.2022, 08:570 Грузовик загорелся в пыталовской деревне 12.12.2022, 08:510 Рейс автобуса №17 в Пскове прервали из-за плохого самочувствия пассажирки
12.12.2022, 08:450 Михаил Ведерников: Конституция – фундамент нашего настоящего и будущего 12.12.2022, 08:380 Минздрав составил список запрещённых слов для врачей при записи на приём 12.12.2022, 08:260 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается из-за непогоды 12.12.2022, 08:170 «Михайловское» знакомит интернет-пользователей с творчеством ульяновского художника
12.12.2022, 08:000 Псковичи могут купить годовой абонемент в клуб «Суперфитнес» с выгодой до 36% 12.12.2022, 07:500 Что нужно успеть сделать до 1 января, объяснил юрист 12.12.2022, 07:340 Снег на Северо-Западе России пойдёт до среды 12.12.2022, 07:170 Пятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году
12.12.2022, 06:580 День Конституции России отмечают 12 декабря 12.12.2022, 00:450 Суд обязал пенсионерку выплатить компенсацию автовладельцу, сбившему беспризорную собаку 12.12.2022, 00:190 Испытания газораспределительной сети продолжаются в Кунье 12.12.2022, 00:080 Российскую кикбоксершу-чемпионку нашли мертвой в Москве
11.12.2022, 21:520 Правительство продлит в 2023 году спецвыплаты медработникам за выявление онкологии 11.12.2022, 21:180 Более 150 спортсменов приняли участие в турнире по панкратиону в Пскове 11.12.2022, 20:200 Интерактив: Сосульки угрожают псковичам 11.12.2022, 19:520 Криштиану Роналду выступил с заявлением после вылета с ЧМ
11.12.2022, 19:210 Противопожарный рейд прошел в Псковской области 11.12.2022, 18:530 Россиянам назвали полезные альтернативы вредным продуктам на новогоднем столе 11.12.2022, 18:223 Количество жертв коронавируса в Псковской области вновь выросло 11.12.2022, 18:030 Псковские энергетики перешли на работу в режиме повышенной готовности
11.12.2022, 18:020 В аэропорту «Шереметьево» назвали причину потопа 11.12.2022, 17:400 Пушкиногорские школьники передали корм и медикаменты приюту «Хочу жить» 11.12.2022, 17:221 Скандально известного шоумена избили и ограбили в Петербурге 11.12.2022, 16:560 В акции «Память хранят молодые» приняли участие студенты и преподаватели колледжа искусств
11.12.2022, 16:190 Правила безопасного шопинга в Сети напомнили псковичам 11.12.2022, 16:080 Раскрыты марки самых популярных у россиян автомобилей этой осенью 11.12.2022, 15:540 Умер знаменитый советский разведчик Георгий Санников 11.12.2022, 15:410 Великолукские гимнасты поделились эмоциями после посещения шоу Алексея Немова
11.12.2022, 15:250 Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении 11.12.2022, 15:040 В псковском управлении МЧС назвали причины пожаров в выходные 11.12.2022, 14:360 Врачи выяснили, какая диета может улучшить здоровье пожилых 11.12.2022, 14:210 Как предупредить попадание подростка под влияние экстремистской группы, рассказали в полиции
11.12.2022, 14:090 Фотофакт: На стену многоэтажки в Пскове наносят новый мурал 11.12.2022, 13:552 Глава Пскова пообещал не принимать и не оплачивать работу нерадивых дорожников 11.12.2022, 13:310 Ушла из жизни известный псковский музыкант Нина Гуреева 11.12.2022, 13:150 Первенство Псковской области по дзюдо состоялось в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru