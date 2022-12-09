Общество

Новогодние закуски и салаты от магазина «Бизон»

Любой новогодний стол не обходиться без салата оливье, сельди под шубой и разных нарезок. Сеть магазинов «Бизон» подготовила рецепты салатов и закусок на новогодний стол для псковских хозяек, чтобы разнообразить праздник.

Фото: «Бизон»

Салат «Охотничий»

Быстрый и вкусный салат с колбасой, сыром и маринованными огурцами, который непременно сможет заменить традиционное оливье на Новый год.

Итак, для салата понадобятся:

Колбаса варено-копченая «Московская ГОСТ» от «Псковского мясокомбината» - 200 г

Сыр твердый - 200 г

Картофель отварной - 3 шт.

Огурцы маринованные - 3-4 шт.

Горошек зеленый консервированный - 1 банка

Лук фиолетовый небольшой - 1 шт.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Майонез - 2 ст.л. (по вкусу).

Шаг 1

Подготавливаем продукты для салата с колбасой, сыром, огурцами, горошком и картофелем. Картофель заранее отвариваем, остужаем, очищаем.

Шаг 2

Колбасу, огурчики, картофель, лук нарезаем соломкой, трем твердый сыр на терке.

Шаг 3

Смешиваем все нарезанные ингредиенты. Добавляем в салат с сыром, колбасой, картофелем и огурцами консервированный горошек, молотый черный перец и майонез. Все перемешиваем.

«Охотничий» салат «маст-хэв» любого новогоднего стола, особенно, когда времени на приготовление мало, а гости вот-вот должны прийти. Если хотите еще больше поэкспериментировать, то советуем вместо колбасы выбрать рубленую ветчину или ветчину из свиного окорока от «Псковского мясокомбината».

Салат «Венеция»

Яркий, простой и вкусный, из доступных ингредиентов салат «Венеция» с колбасой и морковью по-корейски очень удобен в приготовлении тем, что для него не надо ничего отваривать заранее. Его можно приготовить сразу перед подачей к новогоднему столу или при неожиданном приходе гостей после боя курантов.

Нам понадобятся:

Колбаса «Краковская ГОСТ» от «Псковского мясокомбината» - 200 гр

Корейская морковь – 150 гр

Огурцы – 1 шт

Кукуруза консервированная – 150 гр

Твердый сыр – 50 гр

Майонез – по вкусу

Шаг 1

Колбасу нарежьте тонкими кружочками, а затем кубиками. Такой салат можно выкладывать слоями или просто смешивать в салатнике. Мы же предлагаем выкладывать салат слоями в сервировочное кольцо. Первым слоем выкладываем нарезанную колбасу и смазываем этот слой (и все последующие) немного майонезом. Прижмите колбасу плотнее.

Шаг 2

На колбасу вторым слоем выложите консервированную кукурузу, смажьте немного майонезом.

Шаг 3

Свежий огурец нарежьте небольшими кубиками и выложите сверху на слой с кукурузой, также сверху промажьте майонезом. Корейскую морковь нарежьте немного мельче, чем она есть, и выложите следующим слоем.

Шаг 4

Верх салата посыпьте натертым сыром. Немного прижмите, чтобы все ингредиенты были плотнее друг к другу. Снимите с салата сервировочное кольцо. Салат можно немного охладить. Готовый салат можно украсить на свой вкус и подавать к столу.

Салат-закуска из колбасы

Ни один праздничный стол не обходиться без закусок, тем более в новогоднюю ночь. Просто «настрогать» колбасу и сыр разных видов мало, гостей надо удивлять, а себя баловать. Поэтому предлагаем рецепт закуски-салата для празднования Нового 2023 года.

Нам понадобятся:

Колбаса «Докторская ГОСТ» от «Псковского мясокомбината» - 100 гр

Сыр твердых сортов – 50-100 гр

Морковь – 1 шт. (некрупная)

Чеснок – 1 зубчик

Майонез – по вкусу

Орехи грецкие молотые – горсть

Маслины – для украшения.

Шаг 1

Для такой порционной закуски необходимо нарезать колбасу тонкими пластинками, каждый свернуть в «кулечек» и заколоть низ шпажкой или зубочисткой, чтобы не потерял форму.

Шаг 2

Не забываем, что у нас закуска-салат, поэтому сейчас мы приготовим начинку. Необходимо натереть на мелкой терке сырую морковь, сыр и чеснок. Заправить майонезом и все хорошо перемешать. Если есть, добавить горстку молотых грецких орехов.

Шаг 3

А теперь будет самое простое, можно даже попросить детей вам помочь на кухне: наполняем этим салатом кулечки и раскладываем их на красивой тарелке или блюде острыми концами к центру. По желанию украсить зеленью или как-то по-своему, как подскажет ваша фантазия. В середину тарелки можно положить маслины.

«Хрустящие стаканчики»

Если вы хотите окончательно удивить гостей, то этот рецепт для вас. «Хрустящие стаканчики» - идеальная порционная закуска к новогоднему столу, которой будут рады как взрослые, так и дети. Такой рецепт будет пользоваться спросом не только в новогоднюю ночь, а также на любой семейный праздник из-за простоты и оригинальной подачи.

Нам понадобятся:

Багет (французский) — 2 шт

Брынза — 100 г

Помидор (средние) — 3 шт

Колбаски полукопченые «Псковские» от «Псковского мясокомбината» — 200 г

Зелень (укроп, зелёный лук) — 1 пуч.

Яйцо куриное — 1 шт

Чеснок — 4 зуб.

Пармезан (или любой твёрдый) — 50 г

Масло подсолнечное — 2 ст. л.

Шаг 1

Включить духовку на 160 градусов. Противень нужно застелить пекарской бумагой и смазать маслом. Каждый багет разрезать сначала пополам, затем каждую половинку ещё раз пополам. Отрезать твёрдые хвостики багета. У вас получится 4 стаканчика из каждого багета. Удалить мякиш из стаканчиков, оставив дно.

Шаг 2

Брынзу и колбасу - порезать соломкой, чеснок – выдавить, зелень мелко покрошить, помидоры нарезать кубиком, разбить яйцо, добавить перец чёрный и всё перемешать. За счет того, что мы в закуску добавили брынзу, то солить нет необходимости.

Шаг 3

Начинить стаканчики (с горкой получатся) и присыпать сверху сыром. Поставить в духовку на 15 минут. После приготовления можно выставлять стаканчики на стол в красивом блюде или же сразу поставить гостям на тарелки.

«Бизон»! «С нами вкуснее!»

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