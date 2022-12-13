Общество

Островский район поощрили за лидерство в исполнении нацпроектов

Островский район получил поощрения за лидерство в исполнении нацпроектов. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / «ВКонтакте»

«Островский район назван губернатором Михаилом Ведерниковым в числе лидеров по исполнению национальных проектов и программ в 2022 году. Команда нашей администрации благодарит за высокую оценку результатов работы», - отметил Дмитрий Быстров.

В качестве поощрения Островскому району глава региона вручил Дмитрию Быстрову сертификат номиналом в 1 млн рублей. Эти средства будут направлены на полезные для муниципалитета и островичей дела, уточнил глава района.

«Благодарю сотрудников администрации района за эффективный труд. Как справедливо отметил глава региона, подчас это "работа сутками". Но у нас есть результаты и есть, к чему стремиться. Вместе с коллегами из правительства области, депутатами разных уровней, главами волостей будем стремиться к выполнению поставленных задач», - заключил Дмитрий Быстров.