Общество

Улицу на окраине Пскова хотят назвать в честь погибшего на Украине военнослужащего

Безымянную улицу в микрорайоне Пскова Павшино хотят назвать в честь героя, погибшего на Украине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

Вопрос о присвоении улице имени сержанта Грунина рассмотрели члены комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы. Заседание состоялось в четверг, 15 декабря, под председательством депутата Натальи Мельниковой.

Как доложил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный, с просьбой рассмотреть такую возможность в администрацию города обратилась вдова Дмитрия Грунина, погибшего 23 марта этого года в ходе специальной военной операции на Украине. Посмертно он был награждён орденом Мужества.

«В настоящее время эта улица не имеет названия. Она еще только проектируется. Ранее было проведено собрание жителей этой улицы, они единогласно поддержали данное предложение», - пояснил Алексей Несмашный.

Члены социального комитета проголосовали за то, чтобы поддержать инициативу об увековечивании памяти героя и рекомендовать председателю Псковской городской Думы включить данный вопрос в повестку дня очередной депутатской сессии с рекомендацией «принять».