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Общество

В Минздраве рассказали, как правильно провести новогоднюю ночь

26.12.2022 20:03|ПсковКомментариев: 0

Эксперт Минздрава Драпкина призвала не переедать и не злоупотреблять алкоголем в Новый год. В новогоднюю ночь можно позволить себе оливье и селедку под шубой, но лучше не переедать и не злоупотреблять алкоголем, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

«Не переедайте в новогоднюю ночь, чтобы она прошла радостно, весело, без негативных последствий на следующий день. Без традиционных атрибутов праздника - оливье, мандаринов, селедки под шубой - наверное, обойтись сложно, но самое главное - не терять чувство меры», - сказала Драпкина РИА Новости.

Она отметила, что если на праздничном столе хочется видеть салаты, то стоит заправить их не майонезом, а оливковым маслом, например. Кроме того, на столе должно быть достаточное количество традиционных для этого времени года фруктов - яблок, апельсинов, мандаринов.

«Праздники - время восстановиться, укрепить иммунную систему, поэтому проводить их в дружбе с алкоголем категорически нельзя. Особенно, когда люди, не соблюдая "здоровые" советы и не задумываясь о последствиях, чередуют прием спиртных напитков с поглощением жирной, жареной, соленой пищи в ночное время», - подчеркнула Драпкина.

По ее словам, длинные праздники следует использовать для укрепления здоровья. Рекомендуется больше двигаться, сходить с семьей на прогулку, покататься на коньках, на лыжах или ледянках, слепить с детьми снежные фигуры. А вот от долгого просмотра телевизора допоздна в новогодние праздники лучше отказаться, полезнее выспаться, чтобы провести бодро и полноценно следующий день, уделив время себе и близким, уточнила специалист.

Теги: #Новый год #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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