Общество

Дом детского творчества в Стругах Красных оборудуют пандусом по требованию прокуратуры

Пандус установят в Доме детского творчества в Стругах Красных по требованию прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном ведомстве.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере доступности социальной инфраструктуры и выявила нарушения в учреждении культуры. Установлено, что в здании Дома детского творчества отсутствует приспособление для свободного доступа в него инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а именно лестница при входе в здание не оборудована пандусом.

В прокуратуре отметили, что это отсутствие пандуса нарушает права маломобильных граждан на беспрепятственный доступ к объекту детской социальной инфраструктуры.

Стругокрасненский районный суд возложил на учреждение обязанность оборудовать вход в здание пандусом.