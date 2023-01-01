Общество

Названы последствия отказа от алкоголя на один месяц

Месяц без алкоголя крайне положительно влияет на здоровье, заявила доктор реабилитационной клиники Деламер Кэтрин Карни в беседе с Telegraph.

Собеседница агентства утверждает, что отказ от спиртного всего на месяц крайне благоприятно скажется на работе организма.

Злоупотребление спиртным, сообщила Карни, повышает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. При длительном отказе от спиртного давление нормализуется, а риск болезней значительно сокращается, пишет РИА Новости.

«Месяц трезвости благоприятен не только для физического здоровья», — добавила доктор.

По ее словам, алкоголь негативно сказывается на качестве сна. Если не пить на протяжении месяца, то качество сна улучшится, следовательно, появится легкость и бодрость на протяжении дня. Более того, регулярное употребление спиртных напитков негативно сказывается на психическом здоровье.

«Хоть 56% британцев говорят, что пьют, чтобы просто расслабиться, облегчение носит временный характер, а ментальное здоровье в целом может серьезно ухудшиться», — заключила Карни.