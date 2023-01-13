Общество

Сохраняющий память препарат создали петербургские ученые

Ученые Санкт-Петербургского политеха (СПбПУ) разработали препарат, способный сохранить память человека, он также эффективно работает при борьбе с болезнью Альцгеймера.

«Наш препарат направлен на то, что мы ограничиваем утрату связей между клетками, и это помогает мозгу сохранить память», - отметили петербургские ученые.

По их мнению, болезнь Альцгеймера начинается с нарушения контакта между нейронами в головном мозге. Если можно замедлить процесс утраты связей, то можно отсрочить наступление симптомов заболевания, подчеркнула старший научный сотрудник Лаборатории молекулярной нейродегенерации Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Елена Попугаева.

Разработанный препарат уже испытали на животных с проблемами с памятью. После попадания в организм соединения преодолели гемостатический барьер, достигли мозга и оказали положительное воздействие на клетки, сообщает RuNews24.

Дальше петербургские ученые намерены исследовать препарат на токсичность и мутацию, а также имеет ли он побочные эффекты. После этого начнут клинические испытания.

В пресс-службе вуза подчеркнули, что в настоящее время фиксируется увеличение числа людей с болезнью Альцгеймера. По некоторым прогнозам, через 27 лет такой диагноз может быть поставлен почти 140 миллионам людей в мире, что является серьезной медицинской и экономической проблемой. Ученые СПбПУ занимаются изучением болезни Альцгеймера на протяжении последних 11 лет.