Общество

Мумифицированное тело актёра из «Папиных дочек» найдено в Москве

64-летнего актера Владимира Ипатова искали целый месяц. Дочь Ксения пыталась дозвониться мужчине на мобильный телефон ещё до Нового года, но ответа не было. 15 января Ксения заявила о пропаже отца в полицию и попросила полицейских приехать на адрес, чтобы проведать отца.

Фото: кадр из сериала «Чисто московские убийства»

«Сотрудники полиции вскрыли дверь в многоэтажке на юго-западе Москвы. В одной из комнат правоохранители обнаружили тело 64-летнего мужчины. Как установила экспертиза, Ипатов умер около месяца назад», — сообщает «Regnum» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, смерть актера не носит криминального характера, потому что криминалисты не обнаружили на его мумифицированном теле каких-либо признаков насильственной смерти.

Владимир Ипатов за свою карьеру успел сняться более чем в полусотне фильмов и сериалов, среди которых: «Папины дочки», «Интерны», «Физрук», «Последний богатырь» и многие другие. Колоритная внешность и внушительная борода помогали Владимиру получать роли в исторических фильмах, а также он часто играл священников, художников и рок-музыкантов.