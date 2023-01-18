Общество

Актриса Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника

Советскую и российскую актрису, народную артистку Российской Федерации Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника.

17 января 67-летняя Удовиченко должна была выступить в Петрозаводске в спектакле «Новогодний переполох», сообщает издание Voice со ссылкой на организаторов гастролей звезды.

Как рассказали представители регионального отделения билетного оператора «Кассир.ру» в Петрозаводске, артистка госпитализирована с переломом. «С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Спектакль состоится, тур не отменяется, но будет проведена замена артистки», — уточнили организаторы.

В Великом Новгороде также проведена замена артистки в этом спектакле. Сама актриса пока не рассказывала о своем состоянии.

Лариса Удовиченко снялась более чем в 120 фильмах, став популярной после роли Маньки-Облигации в «Место встречи изменить нельзя».