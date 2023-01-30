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Общество

День Деда Мороза и Снегурочки отмечают 30 января

30.01.2023 09:23|ПсковКомментариев: 0

День Деда Мороза и Снегурочки отмечают 30 января. День Мороза и Снегурочки – это древний языческий праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и Снегурочке.

Люди вспоминали о том, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом Весны не стала улетать на Север. Но как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку», она тает, превращаясь в легкое облачка пара, и уносится прочь, пишет calend.ru.

В этот день славяне почитали противника Перуна — Мороза — ипостась Велеса. Можно сказать, что Мороз — зимняя ипостась Велеса, так же как Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя.

Мороз был женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза и Снежной Царицы была красавица-дочь — Снегурочка.

День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы, за ним уже была не за горами широкая и щедрая Масленица.

Теги: #дед мороз
Источник: Псковская Лента Новостей
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